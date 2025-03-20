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ثقافة وفنون

محمد رمضان يفاجئ عمال العاصمة الإدارية ويوزع عليهم أكثر من نصف مليون جنيه (فيديو)

محمد رمضان وعمال
محمد رمضان وعمال العاصمة الإدارية الجديدة، فيتو

فاجأ الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc” عددًا من العمال في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال توجههم لأعمالهم، حيث اقتحم الحافلة التي تقلهم، لإدخال السرور على قلوبهم.

 

محمد رمضان يوزع مبلغا ضخما على عمال العاصمة الإدارية

وقام الفنان محمد رمضان، بتوزيع مبلغ ضخم تجاوز الـ نصف مليون جنيه على عدد من عمال العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وحصل كل عامل من عمال العاصمة الإدارية على مبلغ 20 ألف جنيه من برنامج مدفع رمضان، ليكون الإجمالي الذي وزعه محمد رمضان 560 ألف جنيه.

 

عامل يطلب من محمد رمضان 2000 جنيه لتجهيز ابنته

وطلب أحد العمال من محمد رمضان الحصول على مبلغ 2000 جنيه فقط للمساعدة في تجهيز ابنته قبل فرحها، ليرد عليه الفنان: "إيه رأيك هنديك 20 ألف جنيه".
 

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