كنت هبقى في عداد الأموات، أحمد السقا يكشف تفاصيل إصابته بالعتاولة 2 (فيديو)

كشف الفنان أحمد السقا، تفاصيل إصابته أثناء تصوير العتاولة 2 وذلك خلال استضافته في برنامج حبر سري الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس وتقدمه أسما إبراهيم.

أحمد السقا في برنامج حبر سري

ووجه أحمد السقا خلال اللقاء الشكر للطبيب الذي عالج إصابته، موضحا: "لولا هذا الرجل مكنتش هكون في عداد الأحياء دلوقتي والإصابة حصلت عن طريق الخطأ كنا بنصور مشهد في “مولد" والمشهد دا في مجاميع، وأنا كنت على حصان وفيه أنواع من الخيول ماينفعش تتوتر لأن الحصان بطبيعته عصبي".

وأضاف: "كان في ولد بيشوح جنب عين الحصان، فكان بيتحرك وأنا كنت بقول له يابني هتعور نفسك وتعور الحصان، وفي الوقت اللي كنت بنزل فيه من على الحصان كان على ضهره سرج فضة ثقيل، وأنا بنزل الحصان خبطني مرتين ورا بعض من غير ما يقصد.

وتعرض الفنان أحمد السقا للإصابة أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة 2”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان 2025.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن الفنان أحمد السقا تعرض لإصابة في وجهه أثناء تصوير مشهد أكشن يجمعه بالفنان طارق لطفي وباسم سمرة وبعض النجوم الآخرين.

وأضاف المصدر أن السقا غادر مكان التصوير لتلقي العلاج، كما أوقف المخرج أحمد خالد موسى التصوير لبعض الوقت للاطمئنان على حالته الصحية، واستكمل بعدها تصوير بعض المشاهد الخارجية، خاصة أن هناك مشاهد كثيرة لابد من تصويرها خلال الأيام القليلة القادمة.

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