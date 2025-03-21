كأس عاصمة مصر، انتظام ثلاثي الأهلي في مران الفريق استعدادا لـ طلائع الجيش

انتظم أشرف بن شرقي وإمام عاشور وأشرف داري في مران الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الذي أقيم اليوم الجمعة علي ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وبدا الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة علي ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق طلائع الجيش، استعدادا لمواجهة الاثنين المقبل فى كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء امس الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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