تشكيل سيدات الأهلي أمام الزمالك في قمة دوري الكرة النسائية

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة الزمالك، التي تقام اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وسارة كرد وهنا عثمان ونور إدريس وجنى محمود وأشرقت عادل وحبيبة عمر وأمل ناصر وسيرين الغطاس

تشكيل سيدات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: فدوى عصام الدين - علياء عطا الله - نورهان عمرو - سينثيا أونديكشي أكو

خط الوسط: مها سامي - شيماء علي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أبيجيل ساكيوا

خط الهجوم: ملك زيدان - كنزي مجدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، رقية مصطفى، أية إبراهيم، جميلة ياسر، ماهيتاب حسني، أمنية عاطف، حنين هشام، لوجين ياسر، نسرينا منصور".

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