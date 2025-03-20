الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: إنبي يفوز على الأهلي بكأس عاصمة مصر.. منتخب مصر بالأحمر أمام إثيوبيا.. اليابان أول المتأهلين لكأس العالم.. بيسيرو يرفض رحيل سيف فاروق جعفر

الأهلي وإنبي، فيتو
الأهلي وإنبي، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

إنبي يخطف فوزا قاتلا من الأهلي 0/1 في كأس عاصمة مصر (صور)

خطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

 

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وإثيوبيا بالأخضر بتصفيات المونديال

منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا المقرر لها الحادية عشرة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

 

مجموعة مصر بتصفيات المونديال، منتخب سيراليون يفوز على غينيا بيساو 3-1

حقق منتخب سيراليون الفوز على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

منتخب ليبيا يتعادل مع أنجولا 1/1 في تصفيات كأس العالم 2026

انتهت مباراة منتخب ليبيا مع نظيره أنجولا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

تصفيات كأس العالم، منتخب موزمبيق يفوز على أوغندا 3-1 باستاد القاهرة ويتصدر المجموعة

حقق منتخب موزمبيق الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

منتخب العراق يخطف تعادلا قاتلا من الكويت 2/2 بتصفيات مونديال 2026

خطف منتخب العراق تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه الكويت بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الحاسمة، في تصفيات كأس العالم 2026.

 

بقدم الدوسري، منتخب السعودية يكتفي بهدف أمام الصين في تصفيات آسيا لمونديال 2026 (فيديو)

فاز منتخب السعودية، أمام الصين بهدف دون رد في  المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، وذلك ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

بمشاركة وسام أبو علي، الأردن يفوز على فلسطين بثلاثية في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب الأردن على نظيره منتخب فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

حقيقة تكرار لاعب طائرة الزمالك الإشارة الخارجة لجماهير الأهلي

نفى مصدر مسئول ما تردد في الساعات الماضية عن قيام لاعب الزمالك في كرة الطائرة محمد مصطفى "لعبة" بالخروج عن النص مجددا وتكرار نفس الإشارات المسيئة لجماهير الأهلي خلال قمة الكرة الطائرة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

بيسيرو يرفض رحيل سيف فاروق جعفر عن الزمالك

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك عن الفريق في الصيف المقبل.

 

اليابان أول المتأهلين لكأس العالم 2026 بعد الفوز على البحرين

 تصفيات كأس العالم، فاز منتخب اليابان على البحرين بهدفين دون رد اليوم الخميس بملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة السابعة في المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة للمونديال ويصبح أول المتأهلين رسميا لكأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي أنبي منتخب مصر تصفيات كأس العالم الزمالك

مواد متعلقة

علي معلول يشارك مع الأهلي بعد غياب أكثر من 300 يوم (صور)

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

قرار عاجل من النيابة بشأن معلمة متهمة في واقعة انهيار سقف غرفة على تلاميذ بالدقهلية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من إنبي

القاهرة تسجل 12 درجة مئوية، الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن زيارة مصر 7 أبريل المقبل

كيلو الفاخر يبدأ من 475 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025 بالمحال التجارية

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خلطة محمد سامي الإخراجية.. كيف ضمن المخرج المثير للجدل نجاح أعماله في السنوات الأخيرة؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في العشر الأواخر من رمضان؟

معجزات الرسول.. رد عين قتادة فصار من أمهر الرماة

المزيد
الجريدة الرسمية