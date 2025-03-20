أخبار الرياضة اليوم: إنبي يفوز على الأهلي بكأس عاصمة مصر.. منتخب مصر بالأحمر أمام إثيوبيا.. اليابان أول المتأهلين لكأس العالم.. بيسيرو يرفض رحيل سيف فاروق جعفر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

خطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا المقرر لها الحادية عشرة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

حقق منتخب سيراليون الفوز على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

انتهت مباراة منتخب ليبيا مع نظيره أنجولا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حقق منتخب موزمبيق الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

خطف منتخب العراق تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه الكويت بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الحاسمة، في تصفيات كأس العالم 2026.

فاز منتخب السعودية، أمام الصين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، وذلك ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

فاز منتخب الأردن على نظيره منتخب فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

نفى مصدر مسئول ما تردد في الساعات الماضية عن قيام لاعب الزمالك في كرة الطائرة محمد مصطفى "لعبة" بالخروج عن النص مجددا وتكرار نفس الإشارات المسيئة لجماهير الأهلي خلال قمة الكرة الطائرة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك عن الفريق في الصيف المقبل.

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب اليابان على البحرين بهدفين دون رد اليوم الخميس بملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة السابعة في المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة للمونديال ويصبح أول المتأهلين رسميا لكأس العالم 2026.

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