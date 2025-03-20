الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

اليابان أول المتأهلين لكأس العالم 2026 بعد الفوز على البحرين

اليابان
اليابان

 تصفيات كأس العالم، فاز منتخب اليابان على البحرين بهدفين دون رد اليوم الخميس بملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة السابعة في المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة للمونديال ويصبح أول المتأهلين رسميا لكأس العالم 2026.

وسجل ثنائية اليابان كل من كامادا وكوبو خلال الشوط الثاني من المباراة.

موعد مباراة اليابان ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 

 وانطلقت صافرة مباراة اليابان أمام البحرين في الثانية عشر و35 دقيقة ظهر اليوم الخميس ضمن تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان والبحرين

ونقلت مباراة اليابان والبحرين عبر Alkass Five HD  وقناة  beIN Sports HD 2 في تمام الساعة 12:35 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتتصدر اليابان جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة، بفارق تسع نقاط عن أستراليا صاحب المركز الثاني وحسم بشكل رسمي تأهله للمونديال القادم.

 بينما يحتل منتخب البحرين المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتساوى مع كل من إندونيسيا صاحب المركز الثالث، والسعودية صاحب المركز الرابع والصين صاحب المركز السادس.

ولم يفقد منتخب اليابان سوى نقطتين فقط من مبارياته السبع في التصفيات خلال التعادل 1-1 مع أستراليا في أكتوبر الماضي، بينما يلاقي منتخب اليابان نظيريه البحرين والسعودية يومي 20 و25 مارس الجاري على الترتيب.

 

وكانت مباراة الذهاب بين  البحرين واليابان ضمن مواجهات الدور الثالث، انتهت بفوز اليابان  أمام البحرين 5-0، خلال توقف سبتمبر الدولي الماضي، على استاد البحرين الوطني.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وتم تقسم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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