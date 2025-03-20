منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وإثيوبيا بالأخضر بتصفيات المونديال

منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا المقرر لها الحادية عشرة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في الحادية عشرة مساء غد الجمعة باستاد العربي الزاولي بالمغرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتي ستقام بالمغرب استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا غدا الجمعة في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وجاء إلغاء المؤتمر الصحفي بناء على طلب من الجانب الإثيوبي ليتم إلغاء المؤتمر قبل وبعد المباراة.

فيما حصلت قناة أون سبورت 1 على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنقل اون تايم سبورت مباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة 21 مارس الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء المغرب.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة صدارة المجموعة الأولى، بعدما حصد 10 نقاط متفوقًا على غينيا بيساو بفارق 4 نقاط.

وأكدت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات المنتخب المصري في التصفيات، وبالتالي ستنقل مباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم الخميس، بالمغرب استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا غدا الجمعة في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه الاول بالمغرب على ملعب أكاديمية نادي الرجاء.

بعثة منتخب مصر تصل المغرب

وكانت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وصلت إلى المغرب فجر الأربعاء لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشرة مساء غد الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حسام حسن، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وتضم بعثة منتخب مصر الأول 24 لاعبًا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويترأس البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر حاليًّا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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