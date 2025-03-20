منتخب العراق يخطف تعادلا قاتلا من الكويت 2/2 بتصفيات مونديال 2026

خطف منتخب العراق تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه الكويت بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الحاسمة، في تصفيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة العراق والكويت وترتيب المنتخبين

وافتتح منتخب الكويت التسجيل عبر يوسف ناصر، في الدقيقة 39، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني، في الدقيقة 70.

وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز الكويت، قلص أكام هاشم الفارق للعراق، في الدقيقة 90+3، ثم أدرك إبراهيم بايش التعادل، في الدقيقة 90+11.

وشهدت الدقيقة 90+13 طرد لاعب المنتخب الكويتي، عبد الرحمن الفضلي.

وبهذا التعادل، رفع منتخب العراق رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن الأردن، صاحب المركز الثاني، الذي فاز على نظيره الفلسطيني (3-1).

أما منتخب الكويت، فقد رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن عمان، صاحبة المركز الرابع.

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