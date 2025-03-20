بقدم الدوسري، منتخب السعودية يكتفي بهدف أمام الصين في تصفيات آسيا لمونديال 2026 (فيديو)

فاز منتخب السعودية، أمام الصين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، وذلك ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز سالم الدوسري هدفا أول للمنتخب السعودي مع الدقيقة 50 مع بداية الشوط الثاني.

وألغى الحكم هدف السعودية عند الدقيقة “37” بعد كرة ركنية من سالم الدوسري وصلت إلى فيصل الغامدي الذي وضع الكرة في شباك الحارس الصيني.

واحتسب الحكم الهدف لمسة يد على فيصل الغامدي ليتم إلغاؤه.

تشكيل منتخب السعودية

وكان المنتخب السعودي قد خسر مؤخرا أمام إندونيسيا بنتيجة 0-2 في الجولة الماضية من التصفيات.

ويحتل منتخب السعودية حاليًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

بينما يقع الصين التي تحتل المركز السادس بـ 6 نقاط.

نظام تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تشمل التصفيات الآسيوية 4 أدوار بمشاركة 46 منتخبًا، يتأهل منها عدد غير مسبوق من المنتخبات بعد زيادة مقاعد القارة إلى 8 مقاعد ونصف في المونديال.

الدور الأول:

يشارك فيه 20 منتخبًا الأقل تصنيفًا وفقًا للفيفا.

تقام 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، ويتأهل الفائزون إلى الدور الثاني.

الدور الثاني:

ينضم 10 منتخبات من الدور الأول إلى 26 منتخبًا أعلى تصنيفًا.

يتم تقسيم المنتخبات إلى 9 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث، كما يضمنون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث:

يتأهل 18 منتخبًا ويتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

الدور الرابع:

يضم الفرق التي احتلت المركزين الثالث والرابع في مجموعات الدور الثالث.

يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

ويلتقي وصيفا المجموعتين في مباراة فاصلة، والفائز يخوض الملحق العالمي من أجل فرصة التأهل الأخيرة.

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