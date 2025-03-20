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رياضة

حقيقة تكرار لاعب طائرة الزمالك الإشارة الخارجة لجماهير الأهلي

الأهلي والزمالك في
الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة، فيتو

نفى مصدر مسئول ما تردد في الساعات الماضية عن قيام لاعب الزمالك في كرة الطائرة محمد مصطفى "لعبة" بالخروج عن النص مجددا وتكرار نفس الإشارات المسيئة لجماهير الأهلي خلال قمة الكرة الطائرة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

فيديو لاعب الزمالك قديم ومثير للفتنة

وقال المصدر: للأسف الشديد إن بعض الصفحات والمواقع نشروا صورا وفيديو قديما للاعب الزمالك من أجل إشعال الفتن بين جماهير الناديين.

وأوضح المصدر أن لقاء الأهلي والزمالك أمس أقيم بدون جمهور، ومع ذلك، فإن البعض استعان بالفيديو القديم للاعب والذي عوقب بسببه وتم تغريمه 250 ألف جنيه مع التهديد بالشطب في حالة تكرار نفس الموقف.

فوز الأهلي على الزمالك في الكرة الطائرة 

وكان فريق رجال الكرة الطائرة بالأهلي قد حقق الفوز  علي الزمالك  بنتيجة 3-0 في المباراة الفاصلة  لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025  والتي أقيمت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الاهلي لمواجهة بتروجت في النهائي.

وحقق الاهلي الفوز في أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 بينما  فاز  الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا في المواجهة الثانية، وحسم الاهلي النتيجة لصالحه في المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما أمس.

ويقام نظام البلاى أوف على مدار يومين ويتأهل إلى النهائى الفريق الفائز فى مواجهتين.

وكان فريق بتروجت قد تأهل إلى الدور النهائى بعد الفوز  في مواجهتي بلاي أوف نصف النهائي علي الاتحاد السكندري.

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