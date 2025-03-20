بيسيرو يرفض رحيل سيف فاروق جعفر عن الزمالك

رفض البرتغالي جيسوالدو بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك عن الفريق في الصيف المقبل.

وأكد بيسيرو تمسكه باستمرار اللاعب في صفوف الفريق بسبب إعجابه الكبير بمستوى جعفر الفني والبدني، وأوضح المدرب البرتغالي أنه يرى في جعفر أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها في خطط اللعب، مشيرًا إلى قدرته الكبيرة على التأقلم مع أسلوب الفريق وموهبته التي أظهرها خلال المباريات الأخيرة.

وأكد بيسيرو في حديثه مع مسئولي النادي أهمية بقاء جعفر في الزمالك لمواصلة بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الفترة المقبلة.

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