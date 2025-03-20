بمشاركة وسام أبو علي، الأردن يفوز على فلسطين بثلاثية في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب الأردن على نظيره منتخب فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب الأردن؛ يزن العرب وعبد الله نصيب وموسى التعمري في الدقائق 3 و11 و3+45، بينما جاء هدف فلسطين عن طريق تامر صيام في الدقيقة 33.

تشكيل منتخب الأردن ضد فلسطين

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: يزن العرب - عبد الله نصيب - إحسان حداد - محمد أبو النادي.

الوسط: نزار الرشدان - عامر جاموس - محمود مرضي - موسى التعمري - مهند أبو طه.

الهجوم: يزن النعيمات.

تشكيل منتخب فلسطين ضد الأردن

وجاء تشكيل فلسطين أمام الأردن كالتالي:

وبتلك النتيجة يحتل منتخب الأردن المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما يقبع منتخب فلسطين، في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.

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