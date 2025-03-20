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رياضة

بمشاركة وسام أبو علي، الأردن يفوز على فلسطين بثلاثية في تصفيات كأس العالم

مباراة منتخب فلسطين
مباراة منتخب فلسطين والأردن

فاز منتخب الأردن على نظيره منتخب فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. 

وسجل ثلاثية منتخب الأردن؛ يزن العرب وعبد الله نصيب وموسى التعمري في الدقائق 3 و11 و3+45، بينما جاء هدف فلسطين عن طريق تامر صيام في الدقيقة 33. 

تشكيل منتخب الأردن ضد فلسطين

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.
الدفاع: يزن العرب - عبد الله نصيب - إحسان حداد - محمد أبو النادي. 

الوسط: نزار الرشدان - عامر جاموس - محمود مرضي - موسى التعمري - مهند أبو طه.

الهجوم: يزن النعيمات.

تشكيل منتخب فلسطين ضد الأردن 

وجاء تشكيل فلسطين أمام الأردن كالتالي: 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏A |PalestineFootball Palestine Football Association ES Starting 11 Jordan x Palestine Mosab Battat Milad Termanini Ahmed Taha Mohammed Saleh Ataa Jaber Hamed Hamdan Zaid Qunber Tamer syam Oday Dabbagh Wessam Abou Subtitutions Tawfiq Ali Mahdi Assi Yasser Hamed Ameed sawafta Mohammed Khalil Moussa Farawi Mohammed Basim Mahmoud Abu Warda Adam kaied Assad Hamlawi Mahmoud Eid Bader Moussa جوال FIFA Rami Hamada‏'‏‏

 

وبتلك النتيجة يحتل منتخب الأردن المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما يقبع منتخب فلسطين، في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط. 

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الأردن فلسطين منتخب فلسطين كأس العالم موسى التعمري

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