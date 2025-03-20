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رياضة

مجموعة مصر بتصفيات المونديال، منتخب سيراليون يفوز على غينيا بيساو 3-1

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

حقق منتخب سيراليون الفوز على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب سيراليون، مصطفى بوندو ومصطفى نوح كامارا وإبراهيم توراي في الدقائق 19 و61 و90+6، بينما أحرز تامبلي مونتيرو هدف غينيا بيساو في الدقيقة 68.

قناة أون سبورت تنقل مباراة مصر وإثيوبيا 

حصلت قناة أون سبورت 1 على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنقل  أون سبورت مباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة 21 مارس الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء المغرب.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة صدارة المجموعة الأولى، بعدما حصد 10 نقاط متفوقًا على غينيا بيساو بفارق 4 نقاط.

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