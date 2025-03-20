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رياضة

تصفيات كأس العالم، منتخب موزمبيق يفوز على أوغندا 3-1 باستاد القاهرة ويتصدر المجموعة

موزمبيق، فيتو
موزمبيق، فيتو

حقق منتخب موزمبيق الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أهداف مباراة موزمبيق ضد أوغندا وحالة الطرد 

سجل أهداف منتخب موزمبيق، بيبو سانتوس هدفين في الدقيقتين 3 و15، ستانلي راتيفو في الدقيقة 45، بينما أحرز محمد شعبان هدف أوغندا في الدقيقة 7.

وتعرض دنيس أوميدي لاعب منتخب أوغندا للطرد في الدقيقة 38 بعد حصوله على إنذارين.

قناة أون سبورت تنقل مباراة مصر وإثيوبيا 

حصلت قناة أون سبورت 1 على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنقل  أون سبورت مباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة 21 مارس الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء المغرب.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة صدارة المجموعة الأولى، بعدما حصد 10 نقاط متفوقًا على غينيا بيساو بفارق 4 نقاط.

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