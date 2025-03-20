أخبار الفن اليوم: محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني.. دنيا سمير غانم تطرح دويتو جديدا مع إيهاب توفيق.. نيشان يكشف حقيقة طلب مايا دياب عدم استضافة شيرين

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس عدد من الأحداث الهامة وكان أهمها كالتالي:

اعتزال محمد سامي، أعلن المخرج محمد سامي، اعتزال الدراما التلفزيونية، مؤكدًا أنه اتخذ قرار اعتزال الإخراج التلفزيوني منذ فترة لكن التزاماته بعقود مع الشركات أجل قراره.



وقال “سامي” على صفحته الشخصية “فيس بوك”: "وداعًا الدراما التلفزيونية.. السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حوالي 15 سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي

طرحت النجمة دنيا سمير غانم، أغنية جديدة بالمشاركة مع الفنان إيهاب توفيق، بعنوان “هلي يا فرحة هلي”، والتي قامت بغنائها في مسلسل “عايشة الدور” الذي تشارك من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، ويتم عرضه عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً.

أكد الإعلامي اللبناني نيشان، أن النجمة الكبيرة شريهان هي الملكة في مجالها، ووجه لها سؤال: "إزاي ممكن اقابلك وفي ضوء ربنا خصه بيها، وهي دخلت فرحة علينا، وهي فنانة لن تتكرر وفريدة من نوعها"، معبرا عن سعادته بإعادة نشر قصة له على انستجرام ذكرها فيها.

روج السيناريست أيمن بهجت قمر لفيلم “ريستارت”، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني وهنا الزاهد، حيث نشر بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي، معلنًا عن طرحه بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل.



حالة من الجدل أثارتها الفنانة روجينا، بعد طرحها لقضية حق الكد والسعاية بين الأزواج، وذلك من خلال أحداث مسلسل “حسبة عمري”، الذي تشارك به في السباق الدرامي الرمضاني.

تصدر المخرج محمد سامي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه اعتزال إخراج الدراما التلفزيونية في خطوة مفاجئة بعد مشوار امتد إلى 15 عاما.

تطل النجمة اللبنانية نيكول سابا على الجمهور المصري من جديد بدور مميز في مسلسل وتقابل حبيب الذي يعرض السباق الرمضاني 2025، وتتشارك بطولته رفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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