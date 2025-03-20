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ثقافة وفنون

نيشان يكشف حقيقة طلب مايا دياب عدم استضافة شيرين

مايا دياب، فيتو
مايا دياب، فيتو

أكد الإعلامي اللبناني نيشان، أن النجمة الكبيرة شريهان هي الملكة في مجالها، ووجه لها سؤال: "إزاي ممكن اقابلك وفي ضوء ربنا خصه بيها، وهي دخلت فرحة علينا، وهي فنانة لن تتكرر وفريدة من نوعها"، معبرا عن سعادته بإعادة نشر قصة له على انستجرام ذكرها فيها.

أمنية نيشان بشأن شيرين

كما عبر نيشان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، عن أمنيته في عودته النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "شيرين اتمنى ترجعي لنا أرجوكي ارجعي لجمهورك انتي نجمة كبيرة".

 

نيشان: مايا دياب لم تطلب مني عدم استضافة شيرين

ونفى نيشان، طلب مايا دياب منه عدم استضافة شيرين في برنامجه، وعقب: "أول حاجة مايا مش أخلاقها تطلب كده مني ومحدش بيطلب مني كده وشيرين عبد الوهاب محبوبة ليا وعملت لها أكثر من حلقة، ومايا صحيحة في تصرفاتها وغير كده إشاعة ومحدش بيعطيني توجيهات".

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نيشان شريهان شيرين قناة القاهرة والناس برنامج حبر سري

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