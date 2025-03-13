الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

طارق النهري: مش فاهم ليه الهجوم على إش إش والمسلسل لا يتطرق للرقص

طارق النهري، فيتو
طارق النهري، فيتو

تحدث الفنان طارق النهري عن تعاونه مع المخرج محمد سامي، في مسلسل سيد الناس وإش إش اللذين يعرضان حاليًا خلال الماراثون الرمضاني، مؤكدًا أن "الكيمياء" بينهما جعلت العملين أكثر سهولة وانسجامًا.

 

مشاركات طارق النهري في رمضان

وأضاف طارق النهري خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "إحنا لبعض" قائلًا: "الكيمياء بيني وبين محمد سامي تجعلني أشتغل مرتاح، وما كنتش فاهم ليه الهجوم على مسلسل إش إش فى البداية، وأطلب من الجمهور أو النقاد أن ينتظروا يعدوا أول أسبوع من أجل زراعة هذه الشخصيات، لكن في البداية اتهاجمت بلا سبب، وفي النهاية وصلنا للنقطة التي نريد أن نوصلها، أن البنت مش رقاصة ولا تحب مهنتها".

 

واختتم حديثه بتأكيد أن العمل نجح في إيصال فكرته الأساسية، والتي تتعلق برفض البطلة لمهنتها، خلافًا لما كان يُشاع في البداية.

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