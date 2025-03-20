دنيا سمير غانم تطرح دويتو جديدا مع إيهاب توفيق في "عايشة الدور" (فيديو)

طرحت النجمة دنيا سمير غانم، أغنية جديدة بالمشاركة مع الفنان إيهاب توفيق، بعنوان “هلي يا فرحة هلي”، والتي قامت بغنائها في مسلسل “عايشة الدور” الذي تشارك من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، ويتم عرضه عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً.

وأتت أغنية "هلي يا فرحة هلي" في الإطار الدرامي للمسلسل، حيث ذهبت “عايشة” دنيا سمير غانم، لحضور عيد ميلاد إحدى زميلاتها بالجامعة “نسمة”، ليكون مطرب الحفل هو إيهاب توفيق وتصعد على المسرح لغناء الأغنية معًا.

أغنية “هلي يا فرحة هلي” من تأليف أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفي، وتوزيع النابلسي، كما شاركت في تصميم الاستعراض ماهيتاب أحمد.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وتشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

ويعرض مسلسل عايشة الدور عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً على أن تكون الإعادة 2:45 صباحًا و1:30م، وعلى قناة “ONdrama” في تمام الساعة الـ 7:30م وتكون الإعادة في الـ 3ص والـ 9ص و1:30م، كما يعرض العمل على منصتي “watch it” وشاهد.

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