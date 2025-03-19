الأربعاء 19 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 19، خالد سليم في صدمة بسبب نيكول سابا

نيكول سابا وخالد
نيكول سابا وخالد سليم، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 19 حول فرح التي تنكر أنها تحب فارس وتحاول أن توهم ليل أنها كانت تقصد بكلامها شيء آخر.

أما رقية فتنهي حديثها مع عائلة أبو العزم بحدة، وبعدها تدخل في صدام حاد مع يوسف حول اجتماعها مع والده ووالدته لأنها لم تخبره بالأمر فترد عليه بأنه غير متواجد، ويشتعل الصدام حينما تتحضر للخروج وتخبره بأنها ستذهب لإحضار عمتها من المطار مع خالد دون أن تخبره بهذا الأمر من قبل.   

ويخسر فارس اتفاق عمل بسبب صدام فرح وكاريمان، فيشعر تجاههما بالغضب ويتركهما سويا، ولاحقا يقول لهن أن تقوما بإعداد أنفسهن للعشاء في الوقت الذي يتسلل آدم إلى شقة ليل ويخبرها أن والده هو الذي أخبره ألا يذهب إليها، فتتواصل ليل مع فارس وتطلب منه التواصل مع والدته لكي تسمح لآدم أن يأتي إلى منزلها وهو ما يفعله فارس، ويظل يتحدث مع ليل طوال الليل حتى ينام ولا يذهب إلى فرح وكاريمان اللتان كانتا في انتظاره.

في اليوم التالي يعود فارس إلى القاهرة ويعتذر لفرح وكاريمان عن نومه المفاجيء ويطلب كذلك منهما كل على حدة أن يتحدث معهما لاحقا حول ما حدث في الجونة.

يشك يوسف في ما سبق وقالته له رقية ويتتبعها حتى فيلتها ليجدها بين عدد من الرجال الأجانب بتواجد خالد، وتسرع رقية من أجل إبعاده عن التجمع حتى لا يشك المتواجدون في وجود أزمة، ويتبين أن المتواجدين مع رقية هم أعضاء لشبكة مافيا عالمية تتعامل في كل ما هو غير مشروع.   

يحاول يوسف الاستفسار عن هوية المتواجدين معها تقول له رقية إنهم رجال لهم نفوذ عالمي ولكن لا يجب أن يعرف أي شيء عنهم على الإطلاق حتى لا يصاب بمكروه، ويقول لها يوسف إن وجودها في حياته خطر على عائلته كله، وتؤكد رقية إن خطواتها محسوبة ولا تعرف طريق الخوف إطلاقا، وتخبره بأنه يجب عليه أن يتقبلها كما هي بعد أن عرف كل شيء كما طلبت منه عدم إخبار أحد بأي معلومة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

شهدت ليل لحظة صعبة حينما أصر طليقها يوسف على الدخول لمنزلها، أثناء وجود شقيقه فارس بالداخل، ولكن لحسن حظها تصل رقية، وتضبط يوسف على باب ليل وتبعده بعيدا، بعدما تحذر ليل من الاقتراب من طليقها.

تعاتب ليل فارس وتخبره ألا يتسبب في أي مشكلات لها، فيخرج وهو يشعر بمشاعر سلبية، وفي اليوم التالي يحرص على الاعتذار لها.

وخلال الحلقة تنجح رقية في خداع يوسف وتخبره أنها كانت في روما للإطمئنان على صحتها لشكها في الإصابة بالسرطان ولكنها تأكدت من أنها بخير، لذا يعود يوسف لحالته الأولى ويذهب في اليوم التالي لمنزل ليل ويخبرها أنه كان يريد أن يخبرها أنه حان وقت إخبار ابنتيه أن لديهما أخ.

وفي اليوم التالي تلتقي البنات بكريم في الحديقة بمنزل أبو العزم ولكن رقية لا منحهم فرصة للاقتراب منه، ويسافر فارس مع فرح وكاريمان الجونة ويحاول تسوية الأمور بينهما أما إجلال وعبد العزيز فيتحدثون مع رقية عن خطئها في حق يوسف فتعترض على أسلوب الحديث معها وتتركهما وترحل، أما حازم فيتلقى رسالة بها فيديوهات صور تجمعه بشهد.

وتتحدث معه شهد على الهاتف، وتضبطها رقية وتبحث عن رقم الشخص الذي تتحدث معه، أما فرح فتعترف لليل أنها واقعة في غرام فارس.

 

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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