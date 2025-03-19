الخميس 20 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل حسبة عمري الحلقة 5، روجينا تقاضي عمرو عبد الجليل

روجينا
روجينا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “حسبة عمري” الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا وعمرو عبد الجليل، بعض الأحداث المثيرة، حيث ذهبت هند “روجينا” إلى أحد المحامين التي كانت على علاقة عاطفية به منذ سنوات طويلة “محمود البزاوي”، وطلبت منه أن يتدخل لأخذ حقها القانوني من زوجها فاروق “عمرو عبد الجليل”

وتطورت الأحداث عندما تواصل مكتب المحامي مع فاروق وطلب منه حل الأزمة بشكل ودي حتي لا يصل الأمر إلى ساحات المحاكم، وهذا ما أغضب فاروق بشكل كبير ورفض التفاوض.

 

وتنتقل الأحداث إلى منزل فاروق الذي استطاع الوصول إلى الشخص الذي سرق نجله “حسن”، وأعاد له المبلغ الذي سرقه، لكن افتعل فاروق أزمة مع نجله مما تسبب في توتر الأحداث

وذهب فاروق إلى محامية شهيرة من أجل تحريك قضية ضد زوجته هند 

قصة مسلسل حسبة عمري

 ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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