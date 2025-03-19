نيشان يكشف كواليس إعلان حنان ترك اعتزالها من خلال برنامجه

قال الإعلامي اللبناني نيشان، إن مداخلة الفنانة الكبيرة حنان ترك ببرنامجه "أنا والعسل" وإعلان اعتزالها الفن من خلاله، كان خبرا مدويا.

مداخلة حنان ترك مع نيشان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: “مداخلة حنان ترك من أجمل المداخلات الهاتفية ببرنامجي الرمضاني”.

رغبة نيشان التي أعلنها لـ حنان ترك

وأوضح نيشان، أنه خلال استضافته حنان ترك قبل اعتزالها التمثيل بيوم واحد عبر لها عن رغبته إذا كانت تريد الاعتزال تعلن اعتزالها من خلاله بدلا من كلامها عن الفن والتمثيل، متابعا: “تاني يوم الصبح اتصلت عليا حنان وقالت كلامك أثر فيا جدا وأنا أخذت القرار بالليل لكن أنا عايزة اعلن خبر الاعتزال عندك أنت وكان الخبر مدوي”.

رأي نيشان في تمثيل الفنانات بالحجاب

ورد نيشان على رأيه في تمثيل الفنانات بالحجاب أم من غيره قائلا: “هذا الأمر يعود لهن ولكن من بعد الاعتزال رأي الشخصي مش بحب الفنانين المعتزلين يطلعوا يكسروا بكل اللي عملوه واللي بيعملوه زملائهم في الفن، وأنا متابع الساحة الفنية في مصر وفي ممثلات اعتزلن وغبن عن الأضواء فقط وفي شياكة ولم يرموا أحجار على غيرهم”.

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