روجينا تثير الجدل بعد طرحها لقضية حق الكد والسعاية بمسلسل حسبة عمري

حالة من الجدل أثارتها الفنانة روجينا، بعد طرحها لقضية حق الكد والسعاية بين الأزواج، وذلك من خلال أحداث مسلسل “حسبة عمري”، الذي تشارك به في السباق الدرامي الرمضاني.

وبالرغم من أن حق الكد والسعاية عليه خلاف كبير بين علماء الدين والقانون، ولم تتطرق إليه أية أعمال درامية من قبل، إلا أن روجينا قد ناقشت هذا الموضوع بشكل مباشر وصريح، من خلال قصة هند وفاروق، اللذين تزوجا منذ سنوات طويلة، وكان يسود حياتهما شيء من الهدوء، إلا أنه سرعان ما تحول إلى عاصفة قوية، بعدما طرد فاروق زوجته من المنزل، بعد رحلة من الكفاح قضاها الإثنان معًا.

وتوقعت روجينا أن يتسبب مسلسل حسبة عمري في حالة من الجدل الواسع، حيث قالت قبل عرض المسلسل، إن أحداثه سوف تغضب الكثير من الرجال، وتلقي حجرًا في الماء الراكد، خاصة في المشكلة الأسرية التي يخضع الطرف عنها الكثيرين.

قصة مسلسل حسبة عمري

ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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