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ثقافة وفنون

بعد قرار اعتزاله الإخراج الدرامي.. أشهر خمسة أعمال أخرجها محمد سامي

محمد سامي، فيتو
محمد سامي، فيتو

في قرار مفاجئ أعلن المخرج محمد سامي اعتزاله الإخراج التليفزيوني، بالرغم أنه يشارك في السباق الرمضاني الحالي بعملين، وهما “سيد الناس” و“إش إش”، وكشف سامي أن الدافع وراء اعتزاله هو خوفه من الوقوع في التكرار.

وقدم محمد سامي منذ دخوله مجال الإخراج 13 عملًا تليفزيونيًّا، على مدار 15 عامًا، التي قضاها في الوسط الفني حتى الآن، حيث كان أول عمل درامي قام بإخراج مسلسل “آدام” الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني، وعرض في شهر رمضان 2011، وحقق المسلسل نجاحًا لا بأس به، واعتبره سامي البوابة الذهبية التي دخل منها إلى عالم الإخراج، وأن الفرصة التي منحها له صديقه الفنان تامر حسني لا يقدمها الكثيرين للمخرجين الشباب.

 

مسلسل مع سبق الإصرار

وفي عام 2012 أخرج محمد سامي مسلسل “مع سبق الإصرار” للفنانة غادة عبد الرازق، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها ورسخ به سامي أقدامه في عالم الإخراج التليفزيوني، وشارك في بطولته الفنان أحمد زاهر وماجد المصري وآخرين.

 

مسلسل الأسطورة

وفي عام 2016 أخرج محمد سامي مسلسل “الأسطورة” للفنان محمد رمضان، والذي يعد من أعلى الأعمال الدرامية مشاهدة خلال العام الذي عرضه به، وظل بعدها لعدة سنوات هو العمل الدرامي الأكثرة جماهيرية، حتى أنه قدم رمضان بعدها أكثر من عملًا دراميا ولم يلق نفس النجاح، وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد سامي الذي أخرج أكثر من عملًا ولم يصل إلى نسبة المشاهدة التي حققها الأسطورة.

 

مسلسل البرنس

والتقي الثنائي مرة أخرى عام 2020 من خلال مسلسل “البرنس”، الذي يعد أيضًا من أشهر الأعمال الدرامية التي أخرجها محمد سامي، وحقق من خلالها انتشارًا واسعًا.

 

مسلسل جعفر العمدة

وبعد غياب ثلاثة أعوام تعاون محمد سامي مع تميمة نجاحه من جديد “محمد رمضان”، من خلال مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في شهر رمضان 2023، وطغى نجاحه على كافة المسلسلات التي حققتها أعماله السابقة، ويصبح من أكثر المسلسلات الدرامية التي حققت نسب من المشاهدة الكبيرة.

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