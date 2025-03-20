طرح البوستر الرسمي لفيلم "ريستارت" تمهيدا لعرضه في عيد الفطر

روج السيناريست أيمن بهجت قمر لفيلم “ريستارت”، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني وهنا الزاهد، حيث نشر بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي، معلنًا عن طرحه بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم ريستارت

ينافس تامر حسني بالفيلم الجديد “ريستارت” ضمن ماراثون أفلام عيد الفطر يف 2025، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي في أول أيام عيد الفطر، ويجمع فيلم “ريستارت” بين الجانبين الكوميدي والرومانسي.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد يشارك في بطولة فيلم “ريستارت” كل من: باسم السمرة ومحمد ثروت وسيد أسامة “ميكا” وعدد آخر من الممثلين الشباب.

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