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رياضة

تشكيل الأردن الرسمي لمواجهة فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الأردن
منتخب الأردن

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن تشكيل فريقه؛ استعدادًا لمباراته أمام فلسطين المقرر لها مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. 

تشكيل منتخب الأردن ضد فلسطين

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.
الدفاع: يزن العرب - عبد الله نصيب - إحسان حداد - محمد أبو النادي. 

الوسط: نزار الرشدان - عامر جاموس - محمود مرضي - موسى التعمري - مهند أبو طه.

الهجوم: يزن النعيمات.

تشكيل منتخب فلسطين ضد الأردن 

وجاء تشكيل فلسطين أمام الأردن كالتالي: 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏A |PalestineFootball Palestine Football Association ES Starting 11 Jordan x Palestine Mosab Battat Milad Termanini Ahmed Taha Mohammed Saleh Ataa Jaber Hamed Hamdan Zaid Qunber Tamer syam Oday Dabbagh Wessam Abou Subtitutions Tawfiq Ali Mahdi Assi Yasser Hamed Ameed sawafta Mohammed Khalil Moussa Farawi Mohammed Basim Mahmoud Abu Warda Adam kaied Assad Hamlawi Mahmoud Eid Bader Moussa جوال FIFA Rami Hamada‏'‏‏

موعد مباراة الأردن ضد فلسطين

تقام مباراة منتخب الأردن ضد فلسطين على استاد عمان الدولي في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

يحتل منتخب الأردن المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يقبع منتخب فلسطين، في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط، ويسعى لتحقيق فوز ثمين يعزز من موقفه في التصفيات.

 

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الأردن فلسطين منتخب الأردن

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