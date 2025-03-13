الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

تشكيل مباراة اتحاد جدة والرياض في الدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن تشكيله الرسمي لمواجهة ضيفه الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ال25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرى بلان عدة تغييرات على التشكيل، مقارنة بالمباراة الماضية أمام القادسية، بسبب غياب الثنائي نجولو كانتي وفابينيو لتراكم البطاقات.

وشهد التشكيل عودة الظهير الألباني ماريو ميتاي، بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، كما دفع المدرب بعوض الناشري.

تشكيل اتحاد جدة ضد الرياض

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - سعد الموسى - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عوض الناشري - حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

تشكيل الرياض أمام اتحاد جدة

في المقابل، يدخل الرياض المباراة بكل من:

حراسة المرمى: ميلان.

خط الدفاع: الخيبري - عسيري - تمبكتي - سليماني.

خط الوسط: توزي - مينساه - الشهري.

خط الهجوم: بايش - كوناتيه - سيكو.

ترتيب اتحاد جدة والرياض في الدوري السعودي

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الهلال، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الرياض في المركز التاسع بـ33 نقطة.

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اتحاد جدة الرياض الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي لوران بلان

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