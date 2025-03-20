وسام أبو علي يقود هجوم فلسطين أمام الأردن في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب فلسطين تشكيل فريقه؛ استعدادًا لمباراته أمام الأردن المقرر لها مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد تشكيل المنتخب الفلسطيني تواجد وسام أبو علي نجم النادي الأهلي أساسيا أمام الأردن.

تشكيل منتخب فلسطين ضد الأردن

وجاء تشكيل فلسطين أمام الأردن كالتالي:

موعد مباراة الأردن ضد فلسطين

تقام مباراة منتخب الأردن ضد فلسطين على استاد عمان الدولي في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

يحتل منتخب الأردن المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يقبع منتخب فلسطين، في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط، ويسعى لتحقيق فوز ثمين يعزز من موقفه في التصفيات.

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