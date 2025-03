لاند مارك العقارية (LMD) تعلن تسليم المرحلة الأولى من حي الأعمال ضمن مشروع "ONE NINETY" بالقاهرة الجديدة

عمرو سلطان: فخورون بشراكتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة، مما يعزز مكانة المشروع كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في مصر

أعلنت شركة لاند مارك العقارية (LMD)، إحدى الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية المتكاملة، الانتهاء من جميع إنشاءات المرحلة الأولى من حي الأعمال Business Quarter– Quarter A، ووصولها إلى المراحل النهائية من التجهيز والتسليم. وهو يعد أول أحياء مشروع "ONE NINETY" الذي يقع في قلب القاهرة الجديدة. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الشهر الجاري، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المشروع الشاملة.

ويعد مشروع " “ONE Ninety، الذي يقع على مساحة 345 ألف متر مربع، ليس مجرد وجهة لريادة الأعمال بل منصة للابتكار والاستثمار تعكس رؤية حديثة لمستقبل مصر. وهو أحد المشاريع الرائدة المستدامة والمتكاملة متعددة الاستخدامات، التي تضم كافة الخدمات والأنشطة التي يحتاج لها العميل من منطقة سكنية فندقية ومنطقة الأعمال Business Quarter وفندق W Hotel & Residences ومركز / حي للإبداع والتصميم Cairo Design District ومناطق تجارية وترفيهية بالإضافة إلى مساحات شاسعة للتنزه Urban Park والاستمتاع بالطبيعة مع مجموعة كبيرة من أشهر المطاعم الفاخرة.

كما أن "وان ناينتي" - "“ONE NINETY " مشروع يتجاوز التوقعات بكل المقاييس من حيث التصميم المبتكر والاستدامة والمساحات الخضراء صديقة البيئة وتوفير حلول ذكية "ميكروموبيليتي". ويستقطب المشروع أكثر من 60,000 زائر و8000 موظف داخل مساحات العمل المتطورة ومنهم أكثر من 2500 موظف بالمرحلة الأولى Quarter A.

ويتميز مشروع " “ONE NINETY أيضاَ بموقعه الاستراتيجي حيث يقع المشروع على أول قطعة أرض بشارع التسعين، عند نقطة التقاء الطريق الدائري وشارع التسعين، ويمتاز بستة مداخل مختلفة، أحدها مدخل خاص يقع مباشرة على الطريق الدائري لتوفير وصول سلس وخالٍ من الزحام طوال اليوم. كما يواجه المشروع مباشرة أول محطة مونوريل في شارع التسعين، محطة "وان ناينتي" - "ONE NINETY"، مدعومة بممر خاص يؤدي إلى داخل المشروع بسهولة تامة. مما يجعله مشروعًا فريدًا في القاهرة الجديدة يلبي كافة احتياجات العملاء.



وتضم المرحلة الأولى "Quarter A" من حي الأعمال BQ بمشروع "ONE NINETY" عدد من الشركات والبنوك الكبرى منها المقر الرئيسي للبنك العربي الإفريقي الدولي AAIB الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 24,000 متر مربع ومن المتوقع ان يضم حوالي 2000 موظف، ليصبح بذلك الأكبر من نوعه في مصر. كما تضم كذلك المقر الرئيسي لشركة PWC مع أكثر من 800 موظف. مع عدد كبير من مقار الشركات المحلية والدولية مثل الخطوط الجوية التركية، وشركة فيرتيغلوب التابعة لأدنوك، ومجموعة الشلهوب، التي ستفتح مكاتبها قريبًا. هذا بالإضافة إلى العديد من المحلات الخدمية التى تشمل مجموعة متميزة من العلامات التجارية الشهيرة من المطاعم و الكافيهات والتي يتم تقديمها لأول مرة في مصر.

وصرح المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة لاند مارك العقارية " LMD":"يمثل مشروع " ONE NINETY نقلة نوعية في تطوير المجتمعات العقارية المتكاملة ورؤية ملهمة لمستقبل ريادة الأعمال. وتسليم المرحلة الأولى "Quarter A" من حي الأعمال BQ يعكس التزامنا بتقديم مشروعات تلبي أعلى معايير الجودة والابتكار. ونحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة، مما يعزز مكانة المشروع كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في مصر."

وأضاف سلطان: "إن موقع مشروع "ONE NINETY" الاستثنائي في القاهرة الجديدة يمثل الخيار المثالي للشركات والمؤسسات التي تبحث عن بيئة عمل عصرية ومتكاملة. ونسعى أن يكون هذا المشروع مقصدًا لجميع الراغبين في الاستمتاع بكل لحظة من وقتهم وأن يصبح عنصر جذب حقيقيًا للعملاء المصريين والأجانب. نحن متحمسون لرؤية هذا المشروع ينمو ويحقق نجاحات متتالية، ونتطلع إلى استكمال باقي مراحله بما في ذلك فندق W Cairo والذي نتعاون فيه مع مجموعة من أبرز مكاتب الاستشارات العالمية والعلامات التجارية، ومن المقرر الانتهاء من هيكله الخرساني بحلول نهاية عام 2025".



هذا وتتبنى LMD من خلال مشروع "ONE NINETY"، الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، رؤية مستقبلية ترتكز على الاستدامة من خلال توفير محطات شحن كهربائية للسيارات، وألواح شمسية موفرة للطاقة، وتقنيات إعادة تدوير المياه للحفاظ على الموارد الطبيعية. كما تسعى LMD للتعاون مع شركاء عالميين يتبنون نفس النهج ويركزون على التنمية المستدامة. منهم SOM أحد أهم شركات الهندسة المعمارية في العالم، وBGB من أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية على مستوى العالم بالإضافة إلى جلب أسلوب حياة فاخر عن طريق العلامة W المميزة لأول مرة في إفريقيا من خلال ماريوت إنترناشونال التي تقدم رؤية جديدة كليًا للضيافة الراقية.



وشركة لاند مارك للتنمية العقارية LMD هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، تأسست في عام 2007، وتتخصص في تقديم تجارب سكنية وتجارية متميزة، وقد عُرِفَت منذ انطلاقها بالاعتماد على المفاهيم المبتكرة والخبرات الواسعة لتطوير مجموعة كبيرة من المشاريع المتميزة ذات الاستخدامات المتعددة في أفضل المواقع في مصر، هادفة إلى بناء مجتمعات متكاملة تدفع معايير الجودة والتصميم إلى آفاق جديدة.

وانطلاقًا من حرص LMD على التوسع الجغرافي وتجاوز الحدود المحلية، أطلقت عددًا من المشروعات الرائدة في دبي بالإمارات، وإسبانيا، واليونان، حيث تتضمن محفظة LMD 10 مشروعات في مصر، أبرزها مشروع "One Ninety " ومشروع "Stei8ht" ومشروع there وMore Residences وOffice Villas وEastside وEastmed ومشروع "Zoya" في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى 7 مشروعات في دبي من أهمها مشروع "The Pier Residence". ونجحت LMD في وضع بصمتها في قارة أوروبا من خلال إطلاق مشروع "Muntaner 91" في برشلونة، وتبعتها بإطلاق 5 مشاريع على الطراز العالمي في اليونان، منها "Karaiskaki 15" وArchimidous 5”".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.