أخبار مصر اليوم: بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. الحكومة تقرر زيادة سعر أردب القمح المحلي.. والأرصاد تحذر من طقس الغد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:



الحكومة تقرر زيادة سعر أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه

وافق مجلس الوزراء على زيادة سعر أردب القمح المحلي لموسم 2024 بواقع 200 جنيه ليصل إلى 2200 جنيه للأردب، وذلك في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

ووفقًا للقرار، ستتحمل الدولة تكلفة إضافية قدرها 5.5 مليار جنيه لتغطية هذه الزيادة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم الفلاحين وضمان استقرار سوق القمح المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتشجيع التوسع في زراعة القمح، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الحبوب.

مليارات لدعم المصريين، الحكومة تبدأ تنفيذ أضخم حزمة حماية اجتماعية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد وزير المالية أن الحزمة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، موضحًا أنه تم توفير الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم. وأشار إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر لتحسين أحوالهم المعيشية.

وأوضح كجوك أنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، بهدف إنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، حيث تم علاج 15 ألف حالة حتى منتصف مارس الجاري، من إجمالي 60 ألف حالة مستهدفة. وتشمل المبادرة جراحات الأورام، القلب، المخ والأعصاب، العظام، الرمد، الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، وزراعة الكلى والكبد والقوقعة.

وأضاف أن الدولة ستوفر باقي الاعتمادات المالية وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن 2.3 مليون مواطن يتلقون العلاج سنويًا بتمويل من موازنة الدولة.

وأعلن وزير المالية عن إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، يستفيد منه 10 ملايين أسرة، حيث يحصل الفرد الواحد على زيادة قدرها 125 جنيهًا، بينما تحصل الأسر التي تضم فردين فأكثر على 250 جنيهًا، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.

كما كشف كجوك عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان. وأضاف أنه سيتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن هذه الحزمة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.

رئيس الوزراء يحسم الجدل، كيف يتم تقييم بنك القاهرة؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن عملية تقييم بنك القاهرة تتم وفق معايير شفافة تتماشى مع القواعد الاقتصادية المعمول بها عالميًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المالية والاقتصادية المعنية، تعمل على تقييم البنك بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لضمان الحصول على التقييم العادل والموضوعي.

وشدد مدبولي على أن الدولة حريصة على تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة لها، وأن أي خطوات تتعلق ببنك القاهرة تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعظيم العائد على الاستثمارات الوطنية وتعزيز القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف الطروحات بجدية تامة، وتعمل على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تعظيم العوائد لصالح الاقتصاد المصري وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.

شيخ الأزهر يحذر من الانزلاق خلف أفكار منكري السنة (فيديو)

تناول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالشرح والتحليل اسم الله تعالى "الحكيم"، مُستعرضًا دلالاته في القرآن والسنة، موضحا أن اسم "الحكيم" ورد في القرآن الكريم 42 مرة، مقترنًا بأسماء أخرى مثل "العزيز" و"العليم" و"الخبير"، كمَا في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، مشيرًا إلى أن الأمة أجمعت على ثبوت هذا الاسم لله تعالى لوروده في القرآن والسنة، مستدلًا بحديث أبي هريرة في الأسماء الحسنى.

وتوقف شيخ الأزهر، خلال حديثه اليوم بالحلقة التاسعة عشرة من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، عند قصة الصحابي "شريح بن هانئ" الذي كَنَّاه قومه بـ"أبي الحكم" لِما عُرف عنه من حكمة في فض النزاعات. وقال: "لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نهاه عن هذه الكُنية، غَيْرَةً على حدود الوحي، قائلًا: 'إن الله هو الحَكَم وإليه الحُكْم'، مُوضِّحًا أن هذا الاسم لا يليق إلا بالله تعالى".

وفي تفصيله لمعاني "الحكمة"، أوضح شيخ الأزهر أنها تحمل 15 معنى، أبرزها: "العقل، والعلم مع العمل، والقرآن والسنة"، مُحذرًا من الانزلاق خلف أفكار "القرآنيين" الذين يُنكرون السنة النبوية، وموضحا أن الحكمة قد تعني"اللفظ القليل الجامع" الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم.

كما أبرز فضيلته الجانب اللغوي لاسم "الحكيم" (على وزن فعيل)، مشيرًا إلى أنه يحمل معنيين: "فاعل" بمعنى الحاكم، و"مفعول" بمعنى المُحكَم، أي المُتقِن لخلقه، وهو ما يظهر في إحكام الكون وتقديره بدقة.

وردًّا على تساؤل.. لماذا خلق الله الحشرات؟، تناول فضيلته إشكالية خلق كائنات قد لا تُدرك حكمتها، قائلًا: "إذا فسّرنا 'الحكيم' بمعنى 'العليم'، فهو يعلم تفاصيل كل مخلوق قبل وجوده، وإرادته تخصيص صفاته دون غيرها". وأضاف: "حكمة الله في الخلق تتجاوز إدراكنا؛ فالإرادة الإلهية تختار لكل مخلوق ما يناسبه في نظام الكون المحكم، وليست الحكمة مقصورة على الجمال الظاهري".

مجلس الوزراء يعتمد دراسة "المالية" بشأن مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة “30 مليون بيضة”، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.

ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حاليًا وحجم الطلب.

الصحة: خصم شهر من رئيسة التمريض بمستشفى سوهاج وإنذار 8 مستشفيات لضعف مكافحة العدوى

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية مفاجئة لمحافظة سوهاج، تفقد خلالها عددا من المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل زيارته بالمرور المفاجئ على مستشفى أخميم المركزي، حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ والأطفال ورعاية الأطفال حديثي الولادة والعمليات والحروق والرعاية المركزة)، وتلاحظ عدم تواجد المدير المناوب وعدد من أطباء النوبتجية، ووجه بالتحقيق مع المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تبين انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال حديثي الولادة، وعدم تواجد أي مرضى منومين بالمستشفى على الرغم من توافر الأسرة والمستلزمات اللازمة، وأيضا عدم الاستغلال الأمثل لأسرة الرعاية حيث تبين قلة عدد الحالات التي يتم حجزها بالقسم.

وتابع نائب الوزير، جولته بزيارة مستشفى سوهاج العام حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة والباطنة والعظام والحروق) وتبين وجود كثافة بقسم الاستقبال والطوارئ، ووجه بتنظيم دخول المرافقين، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المرضى وزيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ.

واطلع نائب الوزير على السجلات الطبية الخاصة بقسم الباطنة والأطفال وتبين ضعف متابعة الحالات المحجوزة بالقسمين، ووجه بضرورة متابعة الحالات، ووجه بالالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، مشيدا بقسم الحروق الجديد بالمستشفى الذي تم إنشاؤه مؤخرا.وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير توجه إلى مستشفى المنشأة المركزي حيث تفقد قسم الاستقبال وتبين وجود بعض الأجهزة المعطلة، ووجه بسرعة إصلاح وصيانة تلك الأجهزة، ثم تفقد عيادة العلاج الطبيعي وبنك الدم والمعمل وقسم الأشعة والعمليات والرعايات المركزة، وقسم النساء والأطفال والعظام والباطنة والعيادات الخارجية والصيدليات، بالمستشفى وتفقد وحدة الغسيل الكلوي ووجه بالاستفادة المثلى من خدمات المستشفى.

كما تفقد نائب الوزير العيادة الشاملة للتأمين الصحي بالمنشاة حيث لاحظ ازدحام شديد للمواطنين أمام العيادة واستمع إلى شكاوى المواطنين من الانتظار لفترات طويلة لصرف العلاج اللازم لهم، ووجه بزيادة عدد منافذ الصرف بالعيادة تيسيرًا على المواطنين وعمل خطة تصحيحية حتى لا يتم تكرار زحام وتكدس المواطنين، وعمل جدول واضح لمواعيد الأطباء وإعلام المواطنين بتلك المواعيد.

واستكمل نائب الوزير، جولته بوحدة طب أسرة الرويهب التابعة لإدارة المنشأة حيث تلاحظ ازدحام وانتظار عدد كبير من السيدات المستفيدات بخدمات تنظيم الأسرة وتبين عدم الالتزام بالانضباط الإداري وعدم تواجد الصيادلة وطبيبة تنظيم الأسرة، ووجه بتحويلهم للتحقيق ونقلهم خارج الإدارة الصحية نظرا لعدم التزامهم بالحضور في مواعيد العمل الرسمية.

كما توجه نائب الوزير إلى وحدة طب أسرة البياضية التابعة لإدارة المنشأة الصحية حيث تفقد عيادات (الباطنة وطب الأسرة) وأعمال التطعيمات والصيدلية والمعمل وتبين عدم وجود المستلزمات اللازمة، موجهًا بسرعة توفيرها.

ووجه «قنديل» بخصم شهر لكل من رئيس القسم ورئيسة التمريض بالمستشفيات سالفة الذكر كما وجه بإنذار 8 مستشفيات بالمحافظة نظرا لضعف الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وعدم الالتزام ببروتوكول صرف المضادات الحيوية، كما منحهم مهلة شهر لتلافي السلبيات واعادة التقييم بتلك المستشفيات، وأيضا خصم شهر لكل من مدير رعاية الأمومة والطفولة ومدير الرعاية الأساسية بإدارة المنشأة وإدارة جرجا.

كما تم خصم أسبوعين لكل من مدير إدارة الأسنان بسوهاج ومديرة المعمل المشترك، فيما وجه بصرف مكافأة شهر لكل من مدير إدارة النفايات بالمديرية ومعمل الرصد البيئي ومراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة صحة البيئة بالمديرية ومكافأة أسبوعين لمدير السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وأيضا بمنح مدير الرعاية الأساسية ومدير الأمومة والطفولة بالمديرية مهلة 45 يوما لتلافي السلبيات وإعادة التقييم نظرا لضعف الأداء بمنشآت الرعاية الأولية.

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة بيع بنك القاهرة بقيمة مليار دولار وفقا لما تردد الفترة الأخيرة.

ولفت “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه أعلن الفترة الماضية عن برنامج طروحات يتضمن المصرف المتحد وبنك القاهرة.

وأوضح: هناك استشاري يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة وتقييم لبنك القاهرة وقيمته، وبالتالي ما أثير عن بيعه بمليار دولار لا أساس له من الصحة.

وتابع: ما يحدث حاليا هي عملية تقييم لبنك القاهرة ووفقا لعملية التقييم سيتم اتخاذ القرار المناسب لما سيتم طرحه.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات، صرف معاشات أبريل قبل موعدها الرسمي

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل، ليبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، بدلًا من الأول من أبريل، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستحقين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الصرف سيكون متاحًا لما يقارب 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بإجمالي تكلفة تبلغ 38 مليار جنيه، من خلال جميع فروع البنوك المصرية، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، لضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

كما وجه “عوض” التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري، وخاصة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

مصر للطيران تنقل بعثة الفراعنة إلى المغرب على متن رحلة خاصة

قلت شركة مصر للطيران بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي إلي مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية لملاقاة منتخب إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على متن رحلة خاصة وبطائرة من طراز بوينج B737-800.

مصر للطيران تنقل بعثة منتخب مصر إلى المغرب

وكان فريق عمل من مصر للطيران استقبل بعثة المنتخب المصري بمطار القاهرة الدولي وأنهى إجراءات السفر في سهولة ويسر.

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل ما تم إنجازه في حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها الفترة الأخيرة .

ولفت الوزير خلال المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.8% وهذا ما أدى إلى تراجع اسعار السلع.

وأشار إلى أنه تم تقديم دعم تمويني لـ10 ملايين بطاقة تموينية الأكثر احتياجا، بقيمة 2 مليار جنيه، بحيث يحصل الفرد بالبطاقة على 125 جنيها والبطاقة التي بها فردين تحصل على 250 جنيها.

وتابع: أنه تم بدء صرف الدعم التمويني الإضافي على بطاقات التموين لعدد من المواطنين المستحقين والمستهدفين.

وأشار إلى أنه تم إتاحة مليار و500 مليون جنيه كدعم إضافي لأسر تكافل وكرامة خلال شهر رمضان الكريم أي تم صرف 300 جنيه لكل أسرة كدعم إضافي، وسيكون هناك 25% زيادة في المعاش بدءًا من إبريل.

وتابع: إتاحة مليار جنيه كمبلغ لدعم الحالات الطبية الحرجة في قوائم الانتظار.

الحكومة تقرر مد تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" لـ30 يونيو

وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.

كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا الخميس على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50:70 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:4 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:17

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