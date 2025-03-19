مجلس الوزراء يعتمد دراسة "المالية" بشأن مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة

قرارات مجلس الوزراء اليوم، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة “30 مليون بيضة”، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.

ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حاليًا وحجم الطلب.

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