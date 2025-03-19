وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل ما تم إنجازه في حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها الفترة الأخيرة.

ولفت الوزير خلال المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.8% وهذا ما أدى إلى تراجع اسعار السلع.

وأشار إلى أنه تم تقديم دعم تمويني لـ10 ملايين بطاقة تموينية الأكثر احتياجا، بقيمة 2 مليار جنيه، بحيث يحصل الفرد بالبطاقة على 125 جنيها والبطاقة التي بها فردين تحصل على 250 جنيها.

وتابع: أنه تم بدء صرف الدعم التمويني الإضافي على بطاقات التموين لعدد من المواطنين المستحقين والمستهدفين.

وأشار إلى أنه تم إتاحة مليار و500 مليون جنيه كدعم إضافي لأسر تكافل وكرامة خلال شهر رمضان الكريم أي تم صرف 300 جنيه لكل أسرة كدعم إضافي، وسيكون هناك 25% زيادة في المعاش بدءًا من إبريل.

وتابع: إتاحة مليار جنيه كمبلغ لدعم الحالات الطبية الحرجة في قوائم الانتظار.



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