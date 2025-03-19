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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس

البحر الأحمر،فيتو
البحر الأحمر،فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا الخميس على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح  سرعة الرياح من 50:70 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:4 متر.

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة ونشاط للرياح على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية  و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:17

 

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