مليارات لدعم المصريين، الحكومة تبدأ تنفيذ أضخم حزمة حماية اجتماعية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد وزير المالية أن الحزمة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، موضحًا أنه تم توفير الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم. وأشار إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر لتحسين أحوالهم المعيشية.

دعم صحي للقضاء على قوائم الانتظار

وأوضح كجوك أنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، بهدف إنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، حيث تم علاج 15 ألف حالة حتى منتصف مارس الجاري، من إجمالي 60 ألف حالة مستهدفة. وتشمل المبادرة جراحات الأورام، القلب، المخ والأعصاب، العظام، الرمد، الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، وزراعة الكلى والكبد والقوقعة.

وأضاف أن الدولة ستوفر باقي الاعتمادات المالية وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن 2.3 مليون مواطن يتلقون العلاج سنويًا بتمويل من موازنة الدولة.

زيادات في الدعم التمويني والنقدي

وأعلن وزير المالية عن إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، يستفيد منه 10 ملايين أسرة، حيث يحصل الفرد الواحد على زيادة قدرها 125 جنيهًا، بينما تحصل الأسر التي تضم فردين فأكثر على 250 جنيهًا، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.

"تكافل وكرامة" يحصل على دعم إضافي

كما كشف كجوك عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان. وأضاف أنه سيتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

التزام حكومي بتحقيق العدالة الاجتماعية

وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن هذه الحزمة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.

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