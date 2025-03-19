الحكومة تقرر زيادة سعر أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه

وافق مجلس الوزراء على زيادة سعر أردب القمح المحلي لموسم 2024 بواقع 200 جنيه ليصل إلى 2200 جنيه للأردب، وذلك في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

ووفقًا للقرار، ستتحمل الدولة تكلفة إضافية قدرها 5.5 مليار جنيه لتغطية هذه الزيادة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم الفلاحين وضمان استقرار سوق القمح المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتشجيع التوسع في زراعة القمح، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الحبوب.

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