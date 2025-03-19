مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة بيع بنك القاهرة بقيمة مليار دولار وفقا لما تردد الفترة الأخيرة.

ولفت “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه أعلن الفترة الماضية عن برنامج طروحات يتضمن المصرف المتحد وبنك القاهرة.

وأوضح: هناك استشاري يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة وتقييم لبنك القاهرة وقيمته، وبالتالي ما أثير عن بيعه بمليار دولار لا أساس له من الصحة.

وتابع: ما يحدث حاليا هي عملية تقييم لبنك القاهرة ووفقا لعملية التقييم سيتم اتخاذ القرار المناسب لما سيتم طرحه.

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