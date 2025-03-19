الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تنقل بعثة الفراعنة إلى المغرب على متن رحلة خاصة

مصر للطيران تنقل
مصر للطيران تنقل بعثة الفراعنة إلى المغرب على متن رحلة خاصة
ads

نقلت شركة مصر للطيران بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي إلي مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية لملاقاة منتخب إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على متن رحلة خاصة وبطائرة من طراز بوينج B737-800.

مصر للطيران تنقل بعثة منتخب مصر إلى المغرب  


وكان فريق عمل من مصر للطيران استقبل بعثة المنتخب المصري بمطار القاهرة الدولي وأنهى إجراءات السفر في سهولة ويسر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة إجراءات السفر التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم الدار البيضاء المنتخب الوطنى الأول المنتخب الوطني المنتخب المصري المنتخب الوطني الاول لكرة القدم بعثة المنتخب بطولة كأس العالم 2026

مواد متعلقة

الإرشادات الغذائية لمرضى الكبد الدهني والأطعمة التي يُنصح بتناولها خلال رمضان (فيديو)

محمد نصر الدين دمير رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوي

مطار القاهرة يصعد لدور الثمانية في دورة الطيران المدني الرمضانية

إجراءات حمل حقيبة سفر إضافية على متن الطائرة وإجمالي الرسوم

إرشادات هامة حول تناول الحلويات خلال رمضان

أخبار مصر اليوم.. الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك.. وهذا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

شراكات تجارية وحلول تمويل.. مباحثات بين مصر للطيران والسفارة البريطانية

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

ننشر مطالب الزمالك من رابطة الأندية في الخطاب الجديد

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

بشرى سارة لأصحاب المعاشات، صرف معاشات أبريل قبل موعدها الرسمي

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

شاب يسأل: هل يحاسب الأب والأم على أعمالنا؟، وعلي جمعة يجيب

شاب يسأل: لو بابا قاسي عليا.. لازم أحبه؟ وعلي جمعة: "ما ينفعش تكره أبوك حتى لو ملحد"

المزيد
الجريدة الرسمية