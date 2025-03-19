مصر للطيران تنقل بعثة الفراعنة إلى المغرب على متن رحلة خاصة

نقلت شركة مصر للطيران بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي إلي مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية لملاقاة منتخب إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على متن رحلة خاصة وبطائرة من طراز بوينج B737-800.

مصر للطيران تنقل بعثة منتخب مصر إلى المغرب



وكان فريق عمل من مصر للطيران استقبل بعثة المنتخب المصري بمطار القاهرة الدولي وأنهى إجراءات السفر في سهولة ويسر.



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