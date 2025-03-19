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أخبار مصر

بشرى سارة لأصحاب المعاشات، صرف معاشات أبريل قبل موعدها الرسمي

رئيس مجلس إدارة الهيئة
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فيتو
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أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل، ليبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، بدلًا من الأول من أبريل، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستحقين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الصرف سيكون متاحًا لما يقارب 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بإجمالي تكلفة تبلغ 38 مليار جنيه، من خلال جميع فروع البنوك المصرية، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، لضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

كما وجه “عوض” التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري، وخاصة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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