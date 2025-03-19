رئيس الوزراء يحسم الجدل، كيف يتم تقييم بنك القاهرة؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن عملية تقييم بنك القاهرة تتم وفق معايير شفافة تتماشى مع القواعد الاقتصادية المعمول بها عالميًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المالية والاقتصادية المعنية، تعمل على تقييم البنك بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لضمان الحصول على التقييم العادل والموضوعي.

وشدد مدبولي على أن الدولة حريصة على تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة لها، وأن أي خطوات تتعلق ببنك القاهرة تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعظيم العائد على الاستثمارات الوطنية وتعزيز القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف الطروحات بجدية تامة، وتعمل على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تعظيم العوائد لصالح الاقتصاد المصري وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.

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