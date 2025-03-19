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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة غضب لإسرائيل: الوضع في غزة غير مقبول

كايا كالاس، فيتو
كايا كالاس، فيتو

أكدت  كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الوضع في غزة غير مقبول.

الاتحاد الأوروبي يرفض العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت كالاس  في تصريحات لصحفيين في بروكسل: "تحدثت  أيضا مع وزير الخارجية ساعر.. ما الذي يحدث، ولماذا تفعلون هذا؟ وأعني أيضا أننا نقلنا رسالة مفادها أن هذا غير مقبول".

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استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

ونقلت وكالة بلومبيرج عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قوله: “من  الصعب رؤية حرمان المدنيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية متوافقا مع القانون الإنساني الدولي”.

وزير الخارجية البريطاني يطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن منع المساعدات الإنسانية عن غزة غير مقبول ويجب السماح بتدفقها إلى القطاع.

وتابع: وقف الأعمال العدائية كان اتفاقا هشا لكن العودة إلى القتال الشامل ليست في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الخسائر المدنية التي تم التبليغ عنها نتيجة غارات الليلة الماضية كانت مروعة.

 

غارات إسرائيلية على غزة 

واستطرد: نواصل إدانة حماس ونؤمن بحق إسرائيل في الأمن، لكن يجب استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

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الاتحاد الاوروبي غزة وزير الخارجية الإسرائيلي

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