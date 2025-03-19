الأربعاء 19 مارس 2025
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سياسة

خبير: استئناف إسرائيل للاعتداءات على غزة انتهاك لاتفاق وقف القتال ويهدد جهود الوساطة

احمد فؤاد انور أستاذ
احمد فؤاد انور أستاذ اللغة العبرية بكلية الآداب

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، أن استئناف إسرائيل لاعتداءاتها على قطاع غزة يمثل انتهاك صارخ للالتزامات التي وقعت عليها قبل نحو 60 يومًا، والتي تقضي بوقف القتال.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إهدارًا لجهود الوساطة والرعاة الرسميين الذين عملوا على تحقيق هدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأوضح الدكتور أنور لـ فيتو أن الجهود الكبيرة للوساطة الدولية أدت إلى تقدم ملموس، بما في ذلك المفاوضات الأمريكية المباشرة مع المقاومة الفلسطينية، والتي نتج عنها تغاضي المقاومة عن خروج إسرائيل من محور فيلادلفيا ومع ذلك، فإن إسرائيل تستهدف الآن العناصر المدنية، بما في ذلك الإعلاميين، وهو ما تجاوزته المقاومة الفلسطينية بفضل جهود بعض الوسطاء.

وأضاف أن طلب الوسطاء من المقاومة العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات لن ينجح هذه المرة في ظل عدم التزام إسرائيل بالهدنة.

وحذر الدكتور أنور من أن العملية الإسرائيلية الحالية، التي وصفها بالـ"خسيسة والجبانة"، تستهدف المدنيين في قطاع غزة بدلًا من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف القتال، وهو ما لم يحدث حتى الآن وأكد أن هذه التصرفات تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتقوض أي فرص للسلام.

وتطرق الدكتور أنور إلى حالة التوتر التي يشهدها الشرق الأوسط، مشيرًا إلى العدوان على الحوثيين وضرب أهداف في اليمن، بالإضافة إلى الصراع بين إيران والقيادة الجديدة في سوريا وأكد أن الجانب المصري يواصل جهوده للتصدي لهذا العدوان، مشددًا على ضرورة فضح الجرائم الإسرائيلية، خاصةً أن العمليات الإسرائيلية تؤدي إلى خسائر في الأرواح ليس فقط بين الفلسطينيين، بل أيضًا بين الإسرائيليين أنفسهم.

وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي يضرب بشكل عشوائي، مما يزيد من حدة التوتر ويهدد باندلاع مواجهات أوسع في المنطقة.

نتنياهو والمقاومة الفلسطينية

وأكد الدكتور أنور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد أي مكاسب للمقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن سياساته تهدف إلى الحفاظ على دعم 61 نائبًا من المتشددين في الحكومة الإسرائيلية، فضلًا عن سعيه لإرضاء المستوطنين الذين يطالبون بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك للتصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى حافة الهاوية.

وختم الدكتور أنور حديثه بالتشديد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم التزامه بالاتفاقات الدولية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، داعيًا إلى ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين في المنطقة.

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نتنياهو إسرائيل قطاع غزة خرق الهدنة الشعب الفلسطيني

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