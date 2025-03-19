الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال ينتقم من ضابط رفض العودة للقتال في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت  إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تم   فصل ضابط إسرائيلي من الخدمة الاحتياطية في فرع المخابرات بعد رفضه العودة للقتال في قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة، في محاولة للضغط على حركة حماس للقبول بشروط الاحتلال في مفاوضات الأسرى

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء،  أن  24 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء استشهد 14 فلسطينيًّا، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

txt

بأمر من نتنياهو، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف الحرب على غزة

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال  مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في خان يونس، استشهد 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال حماس غزة مفاوضات الأسرى

مواد متعلقة

قواعد اللعبة تغيرت، وزير جيش الاحتلال يوجه رسالة إلي حركة حماس

جيش الاحتلال: الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

مواطن يطعن رئيس مدينة خلال تنفيذ قرار إزالة بقنا

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

المزيد

انفوجراف

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

معارك وغزوات، معركة النمارق بين المسلمين والفرس وفطنة أبي عبيد الثقفي كلمة السر

ما حكم من صام ولا يصلي في رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية