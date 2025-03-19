جيش الاحتلال ينتقم من ضابط رفض العودة للقتال في غزة

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تم فصل ضابط إسرائيلي من الخدمة الاحتياطية في فرع المخابرات بعد رفضه العودة للقتال في قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة، في محاولة للضغط على حركة حماس للقبول بشروط الاحتلال في مفاوضات الأسرى

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن 24 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء استشهد 14 فلسطينيًّا، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في خان يونس، استشهد 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

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