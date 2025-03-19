الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 24 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء،  أن 24 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء استشهد 14 فلسطينيًّا، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

txt

العدوان على غزة، مدفعية الاحتلال تستهدف وسط وجنوب رفح


وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في خان يونس، استشهد 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

قصف إسرائيلي على خان يونس 

كما أسفر قصف آخر على خيمة للنازحين في محيط منطقة فش فرش جنوب غربي خان يونس، عن استشهاد  شخصين وإصابة 5 آخرين.

وفي هجوم منفصل، استشهدت امرأة ورجل وأصيب 3 آخرين، من جراء استهداف خيمة نازحين قرب سجن أصداء شمال خان يونس

وفي رفح، أفادت المصادر باستشهاد شخصين وإصابة آخر نتيجة قصف في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وفي تطور آخر، قصف منزل لعائلة الحطاب قرب دوار أبو عيدة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وحدوث دمار واسع.

ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مناطق أخرى في القطاع، من بينها مخيم البريج وسط غزة، ولم ترد معلومات فورية عن الضحايا والأضرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي خان يونس

مواد متعلقة

العدوان على غزة، مدفعية الاحتلال تستهدف وسط وجنوب رفح

وزير الخارجية البريطاني: الغارات الإسرائيلية على غزة مروعة

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

مواطن يطعن رئيس مدينة خلال تنفيذ قرار إزالة بقنا

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

المزيد

انفوجراف

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

معارك وغزوات، معركة النمارق بين المسلمين والفرس وفطنة أبي عبيد الثقفي كلمة السر

ما حكم من صام ولا يصلي في رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية