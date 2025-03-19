استشهاد 24 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن 24 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء استشهد 14 فلسطينيًّا، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.



وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في خان يونس، استشهد 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

قصف إسرائيلي على خان يونس

كما أسفر قصف آخر على خيمة للنازحين في محيط منطقة فش فرش جنوب غربي خان يونس، عن استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين.

وفي هجوم منفصل، استشهدت امرأة ورجل وأصيب 3 آخرين، من جراء استهداف خيمة نازحين قرب سجن أصداء شمال خان يونس

وفي رفح، أفادت المصادر باستشهاد شخصين وإصابة آخر نتيجة قصف في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وفي تطور آخر، قصف منزل لعائلة الحطاب قرب دوار أبو عيدة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وحدوث دمار واسع.

ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مناطق أخرى في القطاع، من بينها مخيم البريج وسط غزة، ولم ترد معلومات فورية عن الضحايا والأضرار.

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