فريق سيدات سلة الأهلي يفوز على الزهور في بطولة دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على الزهور بنتيجة 94-65، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات ‏بطولة دوري السوبر‎.‎

أقيمت المباراة على صالة الزهور، وقدم خلالها الفريق أداءً مميزًا وقويًّا بقيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» ‏في حسم المباراة بنتيجة 94-65‏‎.‎

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق سبورتنج بنتيجة 80-62 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر‎. ‏

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