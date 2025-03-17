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أخبار الفن اليوم: أكرم حسني يكشف كواليس رفضه العمل مع عادل إمام.. سامح حسين يهدي برنامجه (قطايف) للتليفزيون المصري.. أسباب استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة، وكانت كالتالي:

 

أكرم حسني يكشف كواليس رفضه العمل مع عادل إمام

 كشف الفنان أكرم حسني، عن كواليس اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع النجم الكبير عادل إمام، مؤكدًا أن القرار كان من أصعب القرارات التي اتخذها في مسيرته الفنية، قائلًا: "العنوان ممكن يكون مبروز قوي.. مين عاقل يرفض التعاون مع قيمة زي الفنان عادل إمام".


 

سامح حسين يهدي برنامجه (قطايف) للتليفزيون المصري

 

بعد النجاح الكبير الذي حققه، أهدى الفنان سامح حسين وأسرة برنامجه (قطايف) حلقاته كاملة إلي التليفزيون المصري. 

 


حمادة هلال: معايا اتنين مشايخ من الأزهر في تصوير المداح وهذه حقيقة وجود جزء سادس

 

أكد الفنان حمادة هلال، أنه لا يوجد جزء سادس من المداح وأن آخر جزء هو الجزء الخامس، الذي يعرض حاليا. 


وأضاف حمادة هلال خلال المؤتمر الصحفي لمسلسل المداح: "أنه ليست هناك أي أشياء غريبة تحدث أثناء التصوير كما أشيع  مؤخرا، متابعا: “مفيش طلاسم خلاص، لأن أول واحد يتأذي هو اللي بيقولها، ومعانا في اللوكيشن  اتنين مشايخ من الأزهر والمسلسل للتسلية”.

 

فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من "العتاولة 2": السقا لم يرد عليّ

 

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن كواليس استبعادها من تصوير مسلسل "العتاولة 2"، مؤكدة أنها تلقت الخبر بشكل مفاجئ، وعندما حاولت الحديث مع النجم أحمد السقا، نادته لكنه لم يسمعها ولم يرد، قائلة: "كان تعبان ومرهق خلال التصوير".


شذى حسون تكشف سر خلافها مع نادين نجيم ومشكلة بسمة بوسيل

 

قالت الفنانة شذى حسون:إن بسمة بوسيل إنسانة لطيفة تمتلك صوتا جميلا، مشافتش كتير في الحياة، انتقلت من مرحلة ستار أكاديمي إلى زوجة لفنان كبير وحياة عائلية وأولاد، وكانت حياتها سهلة ومرتبة ومنظمة، وبالتالي، فإنها لم تتعرض لتخبطات كثيرة في حياتها بصرف النظر عن بعض الأمور العائلية".

 

أكرم حسني يكشف مفاجأة عن أول شريط “كاسيت” اشتراه وموقفه من نجم الجيل

 

 أكرم حسني، تحدث الفنان أكرم حسني، عن موقفه من الأدوار التي يُعرض عليه المشاركة فيها، خاصة بعد أن أصبح يقدم أدوار البطولة في أعماله الأخيرة.

 

محمود البزاوي ينشر فيديو برفقة أحمد العوضي من كواليس تصوير فهد البطل

 

نشر الفنان محمود البزاوي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهر برفقة الفنان أحمد العوضي داخل كواليس تصوير مسلسل فهد البطل، وأعلن البزاوي أنه انتهى من تصوير دوره في المسلسل الذي يعرض حاليا عبر شاشات القنوات الفضائية.


احتفال خاص من والدة آسر ياسين بنجاح "قلبي ومفتاحه"

 

احتفلت والدة الفنان أسر ياسين، منى الدغيدي، بنهاية حلقات مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في النصف الأول من شهر.


وكانت قد اجتمعت والدة آسر ياسين وصديقاتها لتناول الإفطار معا، ومشاهدة الحلقة الأخيرة للعمل في حديقة المنزل.

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