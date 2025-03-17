الإثنين 17 مارس 2025
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ثقافة وفنون

احتفال خاص من والدة آسر ياسين بنجاح "قلبي ومفتاحه"

أسر ياسين
أسر ياسين

احتفلت والدة الفنان أسر ياسين، منى الدغيدي، بنهاية حلقات مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في النصف الأول من شهر.

وكانت قد اجتمعت والدة آسر ياسين وصديقاتها لتناول الإفطار معا، ومشاهدة الحلقة الأخيرة للعمل في حديقة المنزل.

ونشر آسر ياسين عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام" مقطع فيديو التقطه من شرفة منزله، يوثق التهنئة التي حصل عليها من والدته وصديقاتها.

وعندما اجتمعن حول المائدة، ظللن يغنين معا أغنية "قلبي ومفتاحه" للراحل فريد الأطرش، وهي الأغنية التي يحمل المسلسل اسمها.

وعلق آسر ياسين على مقطع الفيديو قائلا: "أحلى تهنئة من والدتي الحبيبة مع صديقاتها العزاز الجمال احتفالا بمسلسل قلبي ومفتاحه".

 وكان المسلسل الذي قام ببطولته آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي، وأخرجه تامر محسن، حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور، في ظل انتمائه للمدرسة الكلاسيكية. 

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