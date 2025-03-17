فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من "العتاولة 2": السقا لم يرد عليّ

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن كواليس استبعادها من تصوير مسلسل "العتاولة 2"، مؤكدة أنها تلقت الخبر بشكل مفاجئ، وعندما حاولت الحديث مع النجم أحمد السقا، نادته لكنه لم يسمعها ولم يرد، قائلة: "كان تعبان ومرهق خلال التصوير".

فريدة سيف النصر: اسمي كان بيتحط جنب عادل إمام

وأوضحت فريدة سيف النصر، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن النجومية في الأعمال الفنية لها درجات، قائلة: "أنا في فترة كان اسمي بيتحط جنب عادل إمام على أفيشات السينما، لكن دلوقتي أحمد السقا هو نجم العمل.. والمسلسل أصبح باسمه".

قصة إقصاء فريدة سيف النصر من مسلسل العتاولة

وأشارت فريدة سيف النصر، إلى أن ترتيب الأبطال في العمل كان واضحًا، حيث جاء أحمد السقا في المقدمة، يليه طارق لطفي، ثم باسم سمرة، مؤكدة أن هذا أمر طبيعي وفقًا للمكانة الفنية لكل نجم".

وأوضحت أنه تم إنهاء دورها بجملة واحدة فقط، مشيرة إلى أن المخرج أحمد خالد صرّح بأنه أخذ منها كل ما يمكن تقديمه للشخصية، ولم يجد شيئًا إضافيًا يقدمه من خلالها، مستنكرة الشائعات التي طالتها، حيث ترددت أقاويل بأنها كانت تضايق الفنانين الشباب في التصوير، وهو ما نفته تمامًا، مؤكدة أنها لم تكن سببًا في أي مشاكل داخل الكواليس.

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