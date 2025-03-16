الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل فهد البطل حلقة 16، نادر يستغل عمل شقيقة العوضي بملهى ليلي لإجباره على هذا الفعل

فهد البطل، فيتو
فهد البطل، فيتو

مسلسل فهد البطل حلقة 16، شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل لأحمد العوضي أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة، بضرب أحمد العوضي “فهد” لشقيقته رواية ضربا مبرحا “كارولين عزمي”  ووجه لها لفظا خارجا، بعدما اكتشف أنها تعمل في night club وليس مطعما كما كانت يظن. 

 

الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل 

وتستمر الأحداث، ويطلب نادر التمساح “حمزة العيلي” من فهد أن يتزوج من شقيقته “أسيا” لكي يداري على فضيحتها، وإذا رفض فهد سينشر “نادر” فيديو لشقيقة فهد أثناء تواجدها في الـ night club. 

وتستكمل الأحداث، ويذهب فهد إلي زوجته كناريا، ميرنا نور الدين ويخبرها أن سيتزوج من ابنة توفيق التمساح رغما عنه بسبب شقيقته رواية  حفاظا على سمعتها، وتدخل كناريا في صدمة شديدة وتطلب من فهد أن يطلقها ولكنه يرفض، ويؤكد لها أن زواجه من آسيا صوري. 

 

فهد البطل حلقة 15

سلسل فهد البطل ، وكانت شهدت الحلقة 15 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثا مثيرة. 

وشهدت الحلقة، قيام حجاج عبد العظيم “شوقي” بطرد زوجته عايدة رياض وابنته من الشقة بعدما تزوجت ابنته كناريا رغما عنه من فهد البطل والذي يلعب دوره أحمد العوضي.

وتتوالي الأحداث، ويطلب توفيق التمساح من فهد ان يتزوج من ابنته آسيا لكي يداري علي فضحيتها من الناس، حيث انها كانت في علاقة من نجل فايزة “الشبح” والتي تقوم بدورها الفنانة لوسي بدون معرفة أهلها وأصبحت حامل، واضطر توفيق التمساح والدها إلى أن يتخلص من نجل فايزة دفاعا عن شرف ابنته.

وتستمر الأحداث، ويكتشف فهد ان شقيقته رواية كانت تخدعه بأنها كانت قد أخبرته بأنها تعمل في مطعم، ولكنه اكتشف أنه تعمل في night club بعدما رأها بالصدفة ودخل في صدمة. 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل مسلسل فهد البطل مسلسل فهد البطل حلقة 16 مسلسل فهد البطل لأحمد العوضي

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع حزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان (فيديو)

السيسي: لا يمكن لأحد المساس بمصر

برشلونة يقلب تأخره لفوز على أتلتيكو مدريد 2/4 في الدوري الإسباني

السيسي: بلدنا بخير والأمور تسير بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والمشروعات

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

ننفرد بنشر الجدول الكامل لجميع مباريات دورة قطر الودية بمشاركة منتخب مصر

منوعات

المزيد

فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء وداع المعتمرين في اليوم السابع عشر من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أم المؤمنين زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات

درس التراويح بالجامع الأزهر يبين الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية