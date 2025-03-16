مسلسل فهد البطل حلقة 16، نادر يستغل عمل شقيقة العوضي بملهى ليلي لإجباره على هذا الفعل

مسلسل فهد البطل حلقة 16، شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل لأحمد العوضي أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة، بضرب أحمد العوضي “فهد” لشقيقته رواية ضربا مبرحا “كارولين عزمي” ووجه لها لفظا خارجا، بعدما اكتشف أنها تعمل في night club وليس مطعما كما كانت يظن.

الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل

وتستمر الأحداث، ويطلب نادر التمساح “حمزة العيلي” من فهد أن يتزوج من شقيقته “أسيا” لكي يداري على فضيحتها، وإذا رفض فهد سينشر “نادر” فيديو لشقيقة فهد أثناء تواجدها في الـ night club.

وتستكمل الأحداث، ويذهب فهد إلي زوجته كناريا، ميرنا نور الدين ويخبرها أن سيتزوج من ابنة توفيق التمساح رغما عنه بسبب شقيقته رواية حفاظا على سمعتها، وتدخل كناريا في صدمة شديدة وتطلب من فهد أن يطلقها ولكنه يرفض، ويؤكد لها أن زواجه من آسيا صوري.

فهد البطل حلقة 15

سلسل فهد البطل ، وكانت شهدت الحلقة 15 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

وشهدت الحلقة، قيام حجاج عبد العظيم “شوقي” بطرد زوجته عايدة رياض وابنته من الشقة بعدما تزوجت ابنته كناريا رغما عنه من فهد البطل والذي يلعب دوره أحمد العوضي.

وتتوالي الأحداث، ويطلب توفيق التمساح من فهد ان يتزوج من ابنته آسيا لكي يداري علي فضحيتها من الناس، حيث انها كانت في علاقة من نجل فايزة “الشبح” والتي تقوم بدورها الفنانة لوسي بدون معرفة أهلها وأصبحت حامل، واضطر توفيق التمساح والدها إلى أن يتخلص من نجل فايزة دفاعا عن شرف ابنته.

وتستمر الأحداث، ويكتشف فهد ان شقيقته رواية كانت تخدعه بأنها كانت قد أخبرته بأنها تعمل في مطعم، ولكنه اكتشف أنه تعمل في night club بعدما رأها بالصدفة ودخل في صدمة.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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