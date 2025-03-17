حمادة هلال: معايا اتنين مشايخ من الأزهر في تصوير المداح وهذه حقيقة وجود جزء سادس

أكد الفنان حمادة هلال، أنه لا يوجد جزء سادس من المداح وأن آخر جزء هو الجزء الخامس، الذي يعرض حاليا.

وأضاف حمادة هلال خلال المؤتمر الصحفي لمسلسل المداح: "أنه ليست هناك أي أشياء غريبة تحدث أثناء التصوير كما أشيع مؤخرا، متابعا: “مفيش طلاسم خلاص، لأن أول واحد يتأذي هو اللي بيقولها، ومعانا في اللوكيشن اتنين مشايخ من الأزهر والمسلسل للتسلية”.

وعرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة 17 من الموسم الخامس لمسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال.

مسلسل المداح

وشهدت أحداث الحلقة المداح 5 تطورات كثيرة أبرزها محاولات صابر المداح بإصلاح ما أفسده قرينه طوال غيابه عن الفيوم، وما فعلته الشيطانة فحيح فى أسرته وجيرانه وما جعلتهم يؤمنون بكونه وليا من أولياء الله وله كرامات ومعجزات تتحقق بفضل.

فحاول صابر المداح الوصول اللى الشيخ وفيق الذي كان المرافق الأول لقرينه والشيطان التي تجسد فى هيئة بشر، فى حين بدأت أهالي قرية المداح فى الشك فى صابر الحقيقي طالبين ان يعود المزيف الذي لبى لهم رغباتهم وشفاهم من أمراضهم وذهبوا ليدعوا المداح أمام مقامه الذي أقامه له بنات إبليس.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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