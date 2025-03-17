شذى حسون: اشتريت بدلة رقص لفيفي عبده في مزاد.. ومقهورة على حسام حبيب

قالت المطربة شذى حسون: إنها تتعاطف مع الفنان حسام حبيب، موضحةً: "أنا بنقهر عليه، خاصة بعد استضافته ببرنامج العرافة منذ أيام، وأشعر بأنه وشيرين عبد الوهاب مظلومان".

تعاطف الشعب مع شيرين

وأضافت "حسون"، في حوارها مع بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "الشعب كله متعاطف مع شيرين، وأشعر بأن حسام حبيب يقف وحيدا دون تعاطف، لا أقول إنني في صفه، فأنا أحب شيرين عبد الوهاب كفنانة".

شذى حسون: مقهورة على حسام حبيب

وواصلت: "أنا بنقهر على حسام حبيب لأنه إنسان ضعيف، وبموت في أغانيه وألحانه، وهو فنان مهم وكبير، وأذكره بأن يركز وأن يكف الحديث عن شيرين عبد الوهاب، ورغم تعاطفي معه، إلا أنني ضد أن يتحدث عن تفاصيل كانت بينه وبينها، بيعمل عكس اللي بيعمله تامر حسني اللي كل الناس تحترمه، لأن موقفه رجولي وصحيح، بعدما لم يتحدث عن أي تفاصيل بينه وطليقته بسمة بوسيل، أما حسام حبيب، فيمكن القول إنه مجروح بشكل أكبر ويريد أن يفهمه ويصدقه الناس".

شذى حسون: اشتريت بدلة رقص لفيفي عبده في مزاد بدبي

وقالت الفنانة شذى حسون، إنها تحب الفنانة فيفي عبده كثيرا، مشيرةً، إلى أنها حالة رائعة وتقدم عملا مميزا للغاية في مسلسل العتاولة 2.



وأضافت: "فيفي عبده لطيفة ورائعة للغاية، واشتريت بدلة رقص لفيفي عبده في مزاد بدبي، واشتريت قبعة صفية العمري في ليالي الحلمية، واشتريت نظارة للفنانة نبيلة عبيد، لأننا كنا نريد مساعدة بعض الحالات الإنسانية، وتقديرا لهؤلاء النجمات المميزة".



وتابعت، أنها صديقة للفنانة فيفي عبده والفنانة صفية العمري، إذ وجهت الدعوة إليهما لزيارة بلدها العراق، وبالفعل أعجبتهما الأجواء هناك: "فيفي عبده وصفية العمري صديقتان لي، ودعوتهم لزيارة العراق، وأحبا الأجواء في بغداد، وأكلا معي السمك المشوي العراقي الشهي".

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