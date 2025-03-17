محمود البزاوي ينشر فيديو برفقة أحمد العوضي من كواليس تصوير فهد البطل

نشر الفنان محمود البزاوي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهر برفقة الفنان أحمد العوضي داخل كواليس تصوير مسلسل فهد البطل، وأعلن البزاوي أنه انتهى من تصوير دوره في المسلسل الذي يعرض حاليا عبر شاشات القنوات الفضائية.

وعلق البزاوي على الفيديو حيث قال: “ النهارده كان آخر يوم تصوير ليا في مسلسل فهد البطل.. شكرا لكل فريق العمل على الفرصة الجميلة دي ، وبالأخص النجم الكبير أحمد العوضي ويا رب دايما من نجاح لنجاح كل سنة.. الفهد والتمساح نجاح باكتساح”

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل لأحمد العوضي أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة، بضرب أحمد العوضي “فهد” لشقيقته رواية ضربا مبرحا “كارولين عزمي” ووجه لها لفظا خارجا، بعدما اكتشف أنها تعمل في night club وليس مطعما كما كانت يظن.

الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل

وتستمر الأحداث، ويطلب نادر التمساح “حمزة العيلي” من فهد أن يتزوج من شقيقته “أسيا” لكي يداري على فضيحتها، وإذا رفض فهد سينشر “نادر” فيديو لشقيقة فهد أثناء تواجدها في الـ night club.

وتستكمل الأحداث، ويذهب فهد إلي زوجته كناريا، ميرنا نور الدين ويخبرها أن سيتزوج من ابنة توفيق التمساح رغما عنه بسبب شقيقته رواية حفاظا على سمعتها، وتدخل كناريا في صدمة شديدة وتطلب من فهد أن يطلقها ولكنه يرفض، ويؤكد لها أن زواجه من آسيا صوري.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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